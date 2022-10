Rishi Sunak será indigitado primeiro-ministro do Reino Unido na terça-feira

O novo líder do Partido Conservador britânico, Rishi Sunak, deverá ser indigitado primeiro-ministro britânico na terça-feira de manhã pelo rei Carlos III, indicou esta segunda-feira o gabinete da chefe de governo demissionária.

Segundo o gabinete de Liz Truss, esta ainda vai presidir a uma reunião do Conselho de Ministros pelas 9h. No final, fará uma declaração à porta da residência oficial, em Downing Street, antes de se deslocar ao Palácio de Buckingham, onde vai formalizar a demissão.

Carlos III receberá então o sucessor de Truss. Rishi Sunak será indigitado primeiro-ministro e encarregado de formar Governo enquanto líder do partido com a maioria parlamentar.

O novo primeiro-ministro irá então para Downing Street, fará uma declaração à porta do n.º 10 pelas 11h35, antes de entrar para começar a trabalhar e nomear os seus ministros.

Maioria do povo quer eleições

A mudança de primeiro-ministro no Reino Unido não requer eleições antecipadas. Enquanto democracia parlamentar, governa quem tem maioria na Câmara dos Comuns. É o caso de Sunak e dos conservadores. Só por vontade do primeiro-ministro ou de uma maioria de deputados há dissolução do Parlamento e eleições.

Ainda assim, a oposição considera que as trocas de chefe de Executivo e as polémicas que têm envolvido os tories aconselham uma ida às urnas. Alguns conservadores estão de acordo.

Uma sondagem do instituto YouGov indica que apenas 38% dos inquiridos estão satisfeitos com a escolha de Sunak para suceder a Truss, enquanto 41% revelam estar insatisfeitos. Mais de metade (56%) defendem que o primeiro-ministro convoque eleições antecipadas.

Sunak, de 42 anos e descendente de imigrantes indianos, será o terceiro primeiro-ministro do Reino Unido em sete semanas, depois de Boris Johnson e Liz Truss. É o mais novo desde 1783 e o primeiro britânico de origem asiática a ocupar o cargo.

O antigo ministro das Finanças foi o único candidato à liderança do Partido Conservador a receber o apoio exigido de pelo menos 100 dos 357 deputados Conservadores. Johnson, afastado pelo grupo parlamentar em julho, ensaiou um regresso de que viria a desistir domingo à noite. Segunda de manhã, foi a vez de Penny Mordaunt, ministra dos Assuntos Parlamentares, atirar a toalha. Sunak foi aclamado.

Estabilizar e unir

Numa breve declaração na sede do partido, em Londres, declarou assumir a responsabilidade com “humildade e integridade” e prometeu “estabilidade e unidade” numa altura em que o Reino Unido enfrenta “um grande desafio económico”.

"O Reino Unido é um grande país. Mas não há dúvida de que enfrentamos um profundo desafio económico. Precisamos agora de estabilidade e unidade. E eu farei a minha maior prioridade unir o nosso partido e o nosso país", disse o ex-ministro das Finanças de Boris Johnson.

Prometendo trabalhar “com integridade e humildade”, Sunak disse ser necessária unidade para “superar os desafios” enfrentados e “construir um futuro melhor e mais próspero”.