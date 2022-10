Sunak promete unir o Reino e o partido, mas partidos da oposição (e não só) exigem eleições antecipadas

Rishi Sunak vai ser primeiro-ministro do Reino Unido a partir de terça-feira, o primeiro a quem Carlos III convida para formar Governo. Seguir-se-á o ritual de convites para integrar o Executivo e, até lá, especular-se-á sobre o perfil dos titulares das principais pastas e do necessário equilíbrio entre fações do Partido Conservador britânico.

