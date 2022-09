Polícia investiga “motivações de extrema-direita” no ataque que matou dez pessoas na Alemanha

O homem suspeito de ser responsável pelos ataques que ocorreram na noite desta quarta-feira na cidade de Hanau, na Alemanha — e que vitimaram nove pessoas e feriram outras quatro — foi encontrado morto em casa, juntamente com outro corpo. Os média alemães noticiam que esse corpo é da mãe do suposto atirador.

A notícia da morte do suspeito é avançada esta quinta-feira pela polícia local, que encontrou no apartamento uma carta e um vídeo confessionais, cujo conteúdo é ainda desconhecido. No entanto, um porta-voz do Ministério Público alemão, citado pela “Deutsche Welle”, anunciou que há “indicações de motivações de extrema-direita” e que as mesmas estão a ser investigadas.

O “Washington Post” lembra que a polícia alemã apertou o cerco a grupos de extrema-direita em outubro, altura de um ataque na cidade de Halle, em que o atirador falhou o alvo inicial, uma sinagoga, mas entrou a matar a poucos metros, num restaurante turco de 'kebabs'.

Quatro meses depois, a confirmação da hipótese de um crime ligado à extrema-direita em Hanau tem dado azo às mais variadas teorias na internet, o que levou Katja Leikert, deputada que representa o distrito de Hanau no Parlamento alemão, o Bundestag, a pedir que não sejam publicados vídeos e mensagens não verificadas — “a especulação não nos ajuda a avançar”, escreveu no Twitter.

Um dos ataques aconteceu pelas 22h00 (21h00 em Portugal continental) em Heumarket, no centro da cidade, onde terão sido abatidas três pessoas num bar de shisha chamado “Midnight”, quando um homem ainda não identificado abriu fogo, a partir de um automóvel em andamento, sobre os clientes que se encontravam no estabelecimento. Terão sido disparados oito a nove tiros.

Um segundo tiroteio ocorreu noutro bar, o “Arena Bar & Cafe”, também frequentado por fumadores de cachimbo de água, em Kurt-Schumacher-Platz, uma praça central no distrito de Kesselstad, de que resultaram mais cinco vítimas mortais. Um veículo de cor escura foi visto a abandonar o local.

As autoridades policiais isolaram a zona e recorreram mesmo a helicópteros. Os acontecimentos em Hanau, cidade com cerca de 100 mil habitantes, surgem quatro dias depois de uma pessoa ter sido morta em Berlim também num ataque a tiro quando decorria um espectáculo tradicional turco no Tempodrom.

[Notícia atualizada às 9h40 de 20/02, com mais informação sobre o suspeito e atualização do número de mortos]