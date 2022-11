Governo recebe pedido de 14 portugueses para serem retirados da China

O Governo recebeu o pedido de 14 portugueses para serem retirados da China por causa do surto de coronavírus, revelou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, em declarações à Renascença.

De acordo com o ministro, estão em curso ações para a retirada destes portugueses num transporte conjunto com outros países que estão a tomar as mesmas medidas.

O Expresso confirmou este número junto de uma fonte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.

Embaixada de Portugal está em contacto com os 14 portugueses que estão registados em Wuhan

Em comunicado enviado ao jornal, a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas afirma que a “embaixada de Portugal em Pequim está a estabelecer contacto com os cidadãos portugueses que se encontram em Wuhan, tendo sido identificadas duas dezenas de cidadãos que são ali residentes, ou que se encontram em visita à cidade”. Destes 20 portugueses, 14 estavam já registados como residentes em Wuhan junto da embaixada de Portugal.

Ainda de acordo com o comunicado, foi criado um grupo de comunicação, através da rede social “WeChat”, para que a embaixada possa estar em contacto com os cidadãos portugueses, tendo sido ainda “disponibilizados os contactos de emergência da embaixada, para o caso de necessidade”.

“A embaixada prossegue de forma muito atenta a monitorização atenta de todos os desenvolvimentos, através do diálogo com as autoridades governamentais chinesas, com a delegação da União Europeia na China e com as embaixadas de outros países”, lê-se ainda no comunicado, segundo o qual a embaixada de Portugal em Pequim terá também participado já em reuniões com representantes da Organização Mundial da Saúde na China.

Número de mortos subiu para 80, segundo novo balanço

As autoridades chinesas anunciaram esta segunda-feira que o número de mortos resultante do surto de coronavírus subiu para 80. Estão confirmados no total 2.744 casos de infeção por este vírus.

Embora não haja novas mortes confirmadas fora da província de Hubei, o número total de infeções verificadas aumentou em 769, cerca de metade delas naquela província do centro do país, cuja capital, Wuhan, é considerada o epicentro do coronavírus. Ainda segundo a Comissão Nacional de Saúde, 461 dos infetados encontram-se em estado grave.