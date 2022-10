Tufão Phanfone atingiu as Filipinas e deixou milhares sem Natal

O tufão Phanfone atingiu esta terça-feira o centro do arquipélago das Filipinas, onde as autoridades pediram a milhares de pessoas para deixarem as suas casas.

O fenómeno meteorológico — cujo nome quer dizer animal em laosiano — de tempestade tropical à categoria de tufão e derrubou casas e árvores e pôs milhares de pessoas sem luz elétrica. De acordo com as autoridades locais, mais de 10 mil pessoas passaram a noite em escolas e prédios governamentais, transformados em centros de acolhimento temporário.

Mais de 25 mil pessoas, que se deslocavam entre ilhas para passarem a consoada em família, viram-se obrigadas a permanecer em terra após os encerramento dos portos ordenado pela guarda costeira. Também as ligações aéreas foram afetadas, excepto na capital Manila, a norte do país, poupada à tempestade.

Apesar dos danos materiais, provocados por rajadas de ventos superiores a 150 quilómetros por hora, não houve registos de feridos, segundo avança a AFP. As Filipinas são atingidas por uma média de 20 tempestades e tufões todos os anos. De acordo com o Banco Asiático de Desenvolvimento, com sede em Manila, as tempestades mais frequentes cortam 1% da produção económica do país, com as mais fortes a provocarem perdas produtivas de cerca de 3%.