A Terra afinal é plana? YouTube faz muita gente acreditar que sim

Cinquenta anos depois da primeira viagem à Lua e 57 depois de o primeiro ser humano cumprir uma órbita à volta da Terra, ainda há quem acredite que o nosso planeta é plano. As imagens obtidas a partir do espaço que o mostram como uma esfera parecem não ser suficientes para convencer toda a gente. Sabe-se lá como foram produzidas... Este tipo de teorias da conspiração, que se aplicam à própria ida à lua (uma notável realização de Hollywood, segundo alguns desses teóricos amadores), em vez de diminuirem, parecem estar a ganhar mais partidários. Agora um estudo descobriu que o aumento tem relação com o YouTube.

É a conclusão inequívoca de um grupo de investigadores que foi à maior conferência anual de Flat Earthers (Flat Earth significa Terra Plana) por duas vezes seguidas, em 2017 e 2018, respetivamente na Carolina do Norte e no Colorado. Em três dezenas de pessoas entrevistadas, todas excepto uma disseram que tinham passado a acreditar na terra plana depois de verem no YouTube vídeos que os convenceram disso. (A exceção era uma pessoa que não tinha visto os vídeos mas fora convencida por famiiliares que os viram).

Não por acaso, esses vídeos surgiam ao lado de outros que defendiam teorias igualmente bizarras sobre uma variedade de assuntos. E os argumentos eram suficientemente hábeis para convencerem mesmo pessoas com apetite por ciência e algum conhecimento dela. Provando a velha máxima de que um pouco de conhecimento pode ser muito perigoso.

O estudo foi apresentado na Associação Americana para o Avanço da Ciência. A investigadora que o liderou, Asheley Landrum, da Texas Tech University, reconhecendo que há muita informação útil no YouTube. Mas avisa que também há lá muita desinformação, e que os algoritmos tendem a "apresentar informação a pessoas mais suscetíveis a elas".

"Acreditar que a Terra é plana, em si mesmo, não é danoso", explicou Landrum. "Mas vem embrulhado numa desconfiança mais geral nas instituições e na autoridade. Precisamos que as pessoas sejam consumidoras críticas da informação que lhes dão, mas tem de haver um equilíbrio".