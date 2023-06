"Vou continuar a encorajar outros a dar este salto de fé"

Em Portugal, é dado o apoio necessário e o reconhecimento devido ao empreendedorismo?

Os três requisitos mais importantes para um ecossistema empreendedor próspero são: talento, capital e cultura. Tudo o que possamos fazer para formar pessoas em novas tecnologias, atrair capital para ser investido em Portugal e incentivar riscos calculados por parte dos empreendedores, pode ajudar a acelerar o crescimento do nosso PIB. Acredito também que o reconhecimento do sucesso dos empreendedores seja um dos componentes mais importantes para fomentar essa cultura de empreendedorismo.

Cultura que o levou do doutoramento no Técnico para CEO nos EUA…

Venho de uma família muito focada nos estudos, por isso, a decisão de fazer um doutoramento foi fácil para mim. Completei o meu doutoramento em Ciências da Computação no Instituto Superior Técnico de Lisboa. Para mim, foi na verdade uma questão de "estar no lugar certo à hora certa" - durante a loucura inicial das criptomoedas, um cliente veio ter comigo por causa da minha especialização em cibersegurança, pois tinha perdido o acesso às suas cryptowallets e precisava da minha ajuda para as recuperar. Foi então que, juntamente com o meu co-fundador Nathan McCauley, comecei a identificar uma procura por serviços de custódia de criptoativos seguros, e a Anchorage Digital nasceu.

Quais foram os grandes desafios que enfrentou nos primeiros tempos da empresa?

Das muitas dificuldades que a Anchorage Digital enfrentou nos últimos seis anos, a regulamentação e, especificamente, a obtenção de uma licença bancária federal pela OCC (Office of The Comptroller of The Currency), talvez tenham sido as mais difíceis. O Anchorage Digital Bank NA é o primeiro e único banco de criptomoedas com licença bancária federal nos Estados Unidos. Este foi um marco histórico tanto para nós como para toda a indústria dos criptoativos, colocando o Anchorage Digital Bank numa posição regulatória equivalente à de outros bancos nacionais dos EUA. Mas seguir um caminho - especialmente um caminho regulatório - que ainda não existe nunca é fácil. A tecnologia é neutra, mas as ambições das criptomoedas e a sua sobreposição com o tópico altamente controverso do dinheiro capturaram tanto a imaginação de pessoas brilhantes como criaram uma forte oposição dos incumbentes estabelecidos.

Perante o que já atingiu, o que representa para si estar neste lote de nomeados?

Estou muito orgulhoso por ter sido selecionado como parte do grupo de finalistas. Uma parte importante de um ecossistema empreendedor próspero é ter a cultura de assunção de riscos certa, e parte dessa cultura provém da celebração das grandes conquistas de outros empreendedores. Sou um business angel e invisto em todos os setores, com uma ênfase especial em cibersegurança, infraestrutura, fintech e criptomoeda. Também incentivo os colaboradores da Anchorage Digital a seguirem o caminho do empreendedorismo quando demonstram interesse, chegando inclusive a investir nas suas empresas, e vou continuar a encorajar outros a dar este salto de fé.

O que reservam os próximos tempos?

Profissionalmente, estou focado em continuar a construir e expandir a Anchorage Digital. O Nathan e eu fundámos a empresa no final de 2017, e ainda há tanto que pode ser feito para trazer cada vez mais instituições para o mundo das criptomoedas de forma segura. Estou muito entusiasmado com o que estamos a construir e com o impacto que isso terá na construção do futuro das finanças. Além de concentrar-me na Anchorage Digital, continuarei a ser um angel investor e continuarei a ler mais de 50 livros por ano.

A vida em três atos

Música favorita

A música “Self vs Self", dos Pendulum.