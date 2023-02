É difícil (mas possível) arriscar num país avesso ao risco

Na década de 70, Dionísio Pestana saiu da África do Sul rumo à Madeira, “praticamente sem falar português”, com a missão de “tentar salvar o hotel” que o pai “tinha construí­do”. Será seguro dizer que a tarefa foi cumprida com êxito, só que o presidente do Pestana Hotel Group não tem dúvidas de que este impacto não é valorizado porque “em Portugal há sempre um ‘mas’ quando se fala do mundo das empresas”.

Vencedor em 2011 do EY Entrepreneur of the Year (prémio a que o Expresso se associa e cujos detalhes da 9ª edição pode conhecer nesta página), Dionísio Pestana estranha que o mundo empresarial seja “sempre olhado com alguma desconfiança, apesar de ser a fonte que cria mais e melhor emprego, paga mais impostos e gera mais riqueza económica”. Num país com uma cultura muitas vezes avessa ao risco, é preciso “desde logo” terminar com “o estigma associado a um percalço, que não deverá impedir que se avance para o próximo”, ao mesmo tempo que pede “políticas públicas facilitadoras” ou que, no mínimo, não “desincentivem a atividade económica”.

Segundo Guy Villax — que deixou no ano passado o cargo de CEO da Hovio­ne após mais de 20 anos à frente dos destinos da farmacêutica —, os “verdadeiros empreendedores” não têm medo dos obstáculos. No momento de se lançar na aventura dos negó­cios, “o grande desafio é encontrar as pessoas certas e motivá-las para ter os melhores recursos humanos”. O vencedor do prémio em 2021 defende que é “muito difícil estimular o risco, porque nas organizações grandes a forma de funcionar e o contexto da empresa por vezes não premeiam o talento, e mesmo que entre gente nova com vontade de andar para a frente é muito difícil alterar o que lá está”. O resto — se é que assim se pode dizer — é perceber como lidar com as oportunidades, “porque a dificuldade é apenas outra palavra para definir oportunidades”. E Guy Villax deixa um alerta: “O empreendedor avança ou muda-se. Veja-se o que Portugal tem perdido de vantagens competitivas sobre outros países e como tem sido ultrapassado por outros que crescem mais.”

Custos de contexto

Vivemos “num país onde o sucesso não é devidamente valorizado e apreciado”, argumenta António Rios Amorim. O presidente do Conselho de Administração da Corticeira Amorim destaca as “dificuldades burocráticas” ou, por outras palavras, “os famosos custos de contexto que desmotivam” e que fazem com que conheçamos “os casos de sucesso” mas desconheçamos “aqueles que deixaram cair os seus sonhos”, porque “acabaram por desistir”. Distinguido em 2017, o empresário reforça que “quem deveria facilitar e contribuir é quem mais entraves cria” e que é importante estabelecer que “ninguém procura ajuda”, só a “eliminação dos obstáculos”. Com a certeza de que o “esforço” que os empreendedores têm de assumir “para colocar de pé as suas realizações vale a pena!” Mesmo com as dificuldades, “nada é mais nobre do que conseguir a felicidade através das suas realizações e o sucesso dos seus projetos. O impacto sobre todos os que nos rodeiam é gratificante”.

Vencedor do prémio Empreendedor do Ano em 2009, Carlos Moreira da Silva entende que “o empreendedor distingue-se dos outros porque está disposto a arriscar o seu trabalho e o seu capital sabendo que o pode perder”, e, mesmo assim, “nem sempre a sociedade lhe reconhece este contributo, porque a fraca literacia económica não ajuda a entender o risco e as suas contrapartidas positivas, como os lucros, e negativas, como o prejuízo e, no limite, a falência”. O agora fundador e CEO da Teak Capital até refere que “não é difícil levar para a frente uma ideia de negócio em Portugal, pelo menos não é mais difícil do que em qualquer outro país europeu”. A cultura é que muitas vezes faz a diferença, porque “nenhum empreendedor, nem mesmo os mais bem sucedidos, está isento de muitos fracassos”. Sem arrependimentos pelo caminho trilhado, pois, “se não abandonarmos a nossa zona de conforto, o declínio é inexorável”.

Em resumo, “desenvolver novos negócios implica necessariamente assumir riscos, e necessitamos de mais espírito inovador e empresarial em Portugal”, garante António Horta Osório. O presidente do júri da edição deste ano do EY Entrepreneur of the Year “acredita que, para Portugal crescer mais, impõe-se uma forte aposta na inovação”, o que obriga a “mais apoios públicos dirigidos à inovação, em detrimento de outros, sem aumentar o peso do Estado na economia”. Estamos perante o que “deve ser uma prioridade nacional”, sem esquecer que “a responsabilidade pela inovação não pode ser atribuí­da apenas ao Estado”. Ao “mundo empresarial” cabe um “papel fundamental a desempenhar na condução da inovação, na medida em que são as empresas que conhecem melhor os seus mercados”, o que “implica ter uma atitude de espírito de inovação permanente”.

Como funciona o prémio empreendedor do ano

O que é?

Programa Com arranque nos EUA em 1986, o EY Entrepreneur of the Year já se realizou em mais de 60 países, com um total aproximado de 10 mil candidaturas por ano em todo o mundo. Em Portugal, esta será a 9ª edição (pode conhecer os vencedores mais abaixo).

Quem já venceu internacionalmente?

Distinguidos Nomes como Jeff Bezos (Amazon) ou Serguei Brin e Larry Page (Google).

Quem pode participar?

Critérios A candidatura (que pode ser por iniciativa própria ou indicação de outrem) tem de cumprir requisitos como deter uma participação mínima de 10% no capital social da empresa e participar ativamente na gestão da empresa há pelo menos dois anos (com funções executivas ou de chairman ativo). Deve ter centro de decisão em Portugal, volume anual de negócios superior a €10 milhões e um mínimo de 10 colaboradores. Se a candidatura for de uma equipa de empreendedores, esta deve apresentar um máximo de três candidatos.

O que se procura?

Requisitos Capacidade de identificar oportunidades, construir e liderar equipas em torno de um objetivo comum ou tenacidade e resiliência perante a adversidade com apoio à criação de valor, além da atividade empresarial.

Como se faz a escolha?

Processo Os finalistas e posterior vencedor do EY Entrepreneur of the Year serão determinados por um júri presidido por António Horta Osório.

Quais são as datas?

Fases O período de candidaturas já arrancou a 17 de fevereiro e decorre até 12 de maio. O anúncio dos finalistas terá lugar a 26 de maio e a entrega do prémio será feita a 29 de junho de 2023. Pode candidatar-se ou nomear alguém AQUI.

Vencedores em Portugal

2021 Guy Villax, Hovione

2017 António Rios Amorim, Corticeira Amorim

2015 Bento Correia e Miguel Leitmann, Vision-Box

2013 Manuel de Mello, Nutrinveste

2011 Dionísio Pestana, Pestana Hotel Group

2009 Carlos Moreira da Silva, BA Glass

2007 Carlos e Jorge Martins, Martifer

2006 Belmiro de Azevedo, Sonae

