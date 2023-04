Projetos de inovação em saúde já podem concorrer a bolsas de até €40 mil

Gerar resultados em saúde é o principal objetivo do Programa Gilead Génese, que regressa na sua nona edição com bolsas individuais até €40 mil para apoiar projetos de investigação e de intervenção comunitária em Portugal. As candidaturas estão abertas até 15 de junho no site oficial da iniciativa. “Em vez de premiar apenas a investigação pura e dura, que é fundamental, este programa vai um passo mais longe, alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) das Nações Unidas, e abrange projetos de comunidade”, enquadra Margarida Couto, membro da comissão consultiva e presidente da Grace – Empresas Responsáveis.

O apoio é destinado a todo o tipo de instituições que desenvolvam produção de conhecimento científico, em particular nas áreas de oncologia e virologia. Temas ligados à hemato-oncologia, cancro da mama, hepatites virais, infeção VIH e síndrome de covid prolongado são considerados prioritários na avaliação das candidaturas, que serão revistas por especialistas que integram as comissões externas. As bolsas associadas à vertente comunitária privilegiam projetos que promovam a qualidade de vida, o diagnóstico e a ligação aos cuidados de saúde nos mesmos domínios da saúde. A inovação das medidas a implementar e o impacto nos doentes são fatores cruciais na avaliação.

"É interessante ver que nos últimos anos as candidaturas dos projetos de comunidade foram aumentando", aponta Margarida Couto

Na última edição, o Programa Gilead Génese distinguiu uma dúzia de projetos com bolsas no valor total de €280 mil. Entre os vencedores, destaque para a equipa do Instituto de Medicina Molecular (iMM), liderada por Maria do Carmo Fonseca, que promoveu uma investigação sobre a hereditariedade do cancro da mama. Ao longo de oito edições, que se realizam desde 2013, foi atribuído financiamento de mais de €2,2 milhões a 101 candidaturas.