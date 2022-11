Entregues 280 mil euros a projetos de investigação e intervenção na comunidade

A inovação científica e os projetos de intervenção comunitária na área da saúde voltaram a ser distinguidos esta terça-feira pelo Programa Gilead Génese, que na sua oitava edição atribuiu uma dúzia de bolsas no valor total de €280 mil. Em destaque na cerimónia que decorreu esta tarde na Fundação Champalimaud, em Lisboa, estiveram candidaturas dedicadas ao desenvolvimento de soluções terapêuticas dirigidas ao cancro da mama, mas também à procura de novas abordagens para os desafios da virologia.

Como acontece desde 2013, altura em que arrancou a iniciativa da Gilead Sciences, foram selecionados 12 vencedores - seis na vertente de investigação científica e seis de apoio à sociedade (consulte a lista completa no final do artigo). “Distinguimos, uma vez mais, aqueles que com dedicação e esforço se superam no serviço à ciência, as comunidades e à sociedade”, destacou Vítor Papão, diretor-geral da farmacêutica.

Entre os projetos criados por associações com a população em mente, os candidatos reconhecidos procuram combater infeções de VIH, hepatites virais ou reduzir a sintomatologia associada a doentes com síndrome covid longo. Destaque ainda para trabalhos com o aumento da literacia em saúde em mente, tema que foi, aliás, peça central do debate integrado na cerimónia desta tarde.

A discussão sobre “Saúde mais próxima”, moderada pela jornalista da SIC Notícias Ana Patrícia Carvalho, contou com a participação de Arlindo Oliveira (Instituto Superior Técnico), Rui Nogueira (Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde), Luís Goes Pinheiro (Serviços Partilhados do Ministério da Saúde) e Óscar Gaspar (Associação Portuguesa de Hospitalização Privada).

Desafios da digitalização

Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) prevê investimento de €300 milhões na digitalização do Serviço Nacional de Saúde até 2026, o prazo máximo para a aplicação dos fundos comunitários extraordinários. Luís Goes Pinheiro considera “importante que haja uma adequada gestão das expectativas” em relação à execução do PRR, de forma a evitar críticas como as proferidas pelo Presidente da República esta semana à ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

O professor Arlindo Oliveira pede que no esforço de transição digital na saúde não sejam esquecidas as pessoas com menos competências digitais, nomeadamente as mais idosas, para garantir que o sistema é acessível a toda a população.

Evitar uma separação entre a prestação de cuidados de saúde no público, no privado e no sector social deve ser, defendem os oradores, uma prioridade. Para isso é fundamental garantir a interoperabilidade dos sistemas de informação.

Programa Gilead Génese - Vencedores 2022

Investigação

PRESSING

Equipa do i3S procura contribuir para o tratamento do cancro da mama triplo-negativo através da investigação da expressão de genes e proteínas nas células malignas destes tumores.

Hereditariedade

Instituto de Medicina Molecular (IMM) quer identificar marcadores das células que originam cancro da mama em doentes com mutação BRCA2. A descoberta poderá ser usada para criar imunoterapias preventivas menos invasivas.

GlycoTARGET

Faculdade de Medicina Veterinária (ULisboa) investiga nova abordagem para cancro da mama triplo-negativo. Células tumorais são camufladas por um tipo de açúcar que a equipa quer remover para o sistema imunitário detetar as células e removê-las.

UBE2C

Este marcador dissemina as células tumorais para o cérebro. Investigação do IMM avalia o seu papel como marcador prognóstico na doença metastática cerebral de cancro da mama, analisando a eficácia de terapias dirigidas.

Vírus respiratórios RNA

FARM-ID quer desenvolver primeiro agente antiviral para vários vírus desta categoria para aumentar resiliência contra ameaças pandémicas. Projeto avalia mecanismo de ação de novos compostos espiro-β-lactâmicos em sistemas modelo.

Vacina contra VIH

O Instituto Universitário Egas Moniz avalia se glicoproteínas quiméricas do invólucro do VIH1/2 podem ser boas candidatas a vacina que proteja da infeção VIH. RNA mensageiro será usado em ratinhos para aferir resposta celular e humoral.

Comunidade

Quebrar a transmissão

Liga Portuguesa Contra a SIDA vai utilizar o equipamento GeneXpert para monitorizar, na unidade móvel de rastreios, a adesão terapêutica de quem vive com VIH e hepatites virais.

Informar e prevenir

A SOL continuará a sensibilizar para riscos do VIH junto de alunos do ensino básico, secundário e universitário. Objetivo é evitar transmissão.

Literacia sobre oncologia pediátrica

Renovação do site PIPOP, da Fundação Rui Osório de Castro, para oferecer boa experiência na leitura de notícias, eventos e conteúdos, e promover acesso à informação.

aVista

Projeto da Fundação Portuguesa A Comunidade Contra a SIDA promove microeliminação de infeções por VIH, VHC e VHB junto de pescadores. Objetivo é diagnosticar atempadamente.

RECOVER

O LabMov quer reduzir sintomas de doentes com condição pós-covid-19 através de programa multimodal de exercício. Contará com cinco atividades com duração de 12 meses.

Detetar Leishmania

i3S quer criar um biobanco para determinar o nível de exposição a esta infeção em doentes VIH na região Norte do país. Esta é uma condição oportunista muitas vezes detetada em fase tardia.