Apostar na investigação clínica exige dar mais autonomia aos serviços de saúde

A ideia é partilhada por Joaquim Cunha, diretor-executivo da associação Health Cluster Portugal, que garante que o “potencial” do sistema nacional de saúde “só pode dar o salto” se for capaz de conquistar investidores externos. Sérgio Alves, presidente da AstraZeneca Portugal, não tem dúvidas de que está feito o diagnóstico sobre os desafios que o país tem pela frente, mas diz ser necessário “passar à concretização e à mudança”. “Este documento tornou-se num estudo mais atual, mais completo, que permitiu fazer o diagnóstico e perceber o que fazer”, sublinhou.

Depois de ter apresentado, em dezembro, um conjunto de 43 recomendações para o reforço do sector, a Parceria para Sustentabilidade e Resiliência dos Sistemas de Saúde (PHSSR) – que junta a London School of Economics, o Fórum Económico Mundial e a AstraZeneca – debateu seis sugestões para esta motivar o desenvolvimento da investigação clínica. As propostas são de um conjunto de decisores, médicos e outros especialistas e reuniram, garantiu a coordenadora do projeto, mais de 75% de consenso. “Todas as medidas tiveram um consenso muito alargado dentro do grupo”, assegurou Mónica Oliveira, professora catedrática do Instituto Superior Técnico.