Literacia continua a ser a principal arma para reduzir novos casos de VIH

Após quatro décadas de combate aos novos casos de infeção por VIH, o balanço geral é positivo – o país regista, em tendência decrescente, menor taxa de transmissão, um número muito mais reduzido de mortes e níveis de qualidade de vida muito superiores para pessoas que vivem com o vírus. Esta terça-feira, 16 de maio, o projeto Horizonte 2030 organiza a sua última conferência, após 18 meses dedicados ao debate e à análise do VIH. O evento contará com quase duas dezenas de especialistas para refletir sobre o futuro e delinear estratégias para cumprir o desígnio da Organização Mundial da Saúde: chegar a 2030 com zero novas infeções. Pode assistir à iniciativa do Expresso, com apoio da ViiV Healthcare, em direto no Facebook do semanário a partir das 17h30.

Cristina Vaz de Almeida, presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde (SPLS), não tem dúvidas sobre as conquistas que Portugal alcançou nesta matéria ao longo dos anos, mas alerta para os desafios de um trabalho que não pode parar. “Mudou a memória que as pessoas têm do VIH. Na década de 80, tínhamos pessoas que morriam [por causa da infeção] e hoje é considerada uma doença crónica”, afirma. Se, por um lado, a ciência e a medicina conseguiram tratar com eficácia quem vive com o vírus e reduzir substancialmente o número de novos casos, por outro a perceção do risco mudou e desagravou-se nas camadas mais jovens. “Dos inquéritos que temos feito, a maior parte dos jovens não sabe como é a transmissão do VIH e como isto se transforma em SIDA”, lamenta.

A responsável da SPLS acredita, por isso, ser necessário reforçar a aposta do país em literacia sobre VIH/SIDA para evitar o aumento de novos diagnósticos em alguns grupos populacionais. Entre eles, o dos mais jovens, bem como das pessoas com mais de 50 anos e dos homens heterossexuais – é nestes últimos dois grupos que se regista grande parte dos novos casos. “Quando pensamos que são os homens que fazem sexo com outros homens que lideram [os novos casos], vamos ver os dados e não são. Há que repensar nas crenças que as pessoas têm em relação à transmissão do VIH”, acrescenta Cristina Vaz de Almeida.