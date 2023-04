Reduzir novos casos de infeção por VIH é uma questão de “vontade política”

“Isto é um problema político”, acusa José Manuel Poças, em referência ao que considera ser a necessária generalização do teste ao VIH. O diretor do serviço de infecciologia do Hospital São Bernardo, em Setúbal, defende que deve ser criado um mecanismo de alerta automático para que os médicos proponham a realização do teste a qualquer doente em consulta. “É só haver vontade política. É claro que se vai gastar dinheiro, mas vai poupar-se muito mais a longo-prazo”, sublinhou esta terça-feira durante o debate “Os novos desafios do VIH: Acesso a novas tecnologias de saúde”.

A última conferência do projeto Horizonte 2030, uma iniciativa do Expresso com apoio da ViiV Healthcare, reuniu especialistas em saúde e representantes públicos para refletir sobre as dificuldades de acesso da população às mais recentes inovações terapêuticas. Os avanços, porém, não se resumem à medicação disponível. Flexibilizar a disponibilização dos medicamentos e alargá-la às farmácias comunitárias, eliminando as deslocações mensais ou trimestrais obrigatórias às farmácias hospitalares é disso exemplo.

Para o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Hélder Mota Filipe, é preciso “dar acesso ao medicamento na farmácia que o doente escolher”, não só para garantir a adesão terapêutica, como também para retirar pressão aos serviços hospitalares. A pandemia, lembraram os oradores presentes, mostrou que é possível implementar este mecanismo. Defendem, por isso, que se recupere esta iniciativa e se dê mais opção de escolha a quem vive com VIH.

O debate, moderado pela jornalista da SIC Notícias Liliana Lobo de Carvalho, contou com a participação de Armando Alcobia Martins (Hospital Garcia de Orta), Hélder Mota Filipe (Ordem dos Farmacêuticos), José Manuel Poças (Hospital São Bernardo), Maria Antónia Almeida Santos (Comissão Parlamentar de Saúde) e Ricardo Mexia (médico de saúde pública).

Conheça as principais conclusões:

Inovação aumenta a qualidade de vida