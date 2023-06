“Quero ouvir falar da Europa e não da TAP”: as mensagens dos jovens para os eurodeputados portugueses

Ao contrário da maioria dos portugueses, estes jovens fazem parte do pequeno grupo de eleitores que conta votar nas eleições europeias de 2024 - que, ano após ano, repetem uma das mais altas taxas de abstenção. Durante o EYE2023, estes jovens portugueses deixaram pedidos e conselhos aos candidatos a eurodeputados que deverão ser conhecidos nos próximos meses. A mensagem mais repetida é para que o foco se mantenha em assuntos relacionados com a UE e não em polémicas nacionais como a “gestão pública da TAP”. Além disso, os jovens pedem que se repense temas como o “salário mínimo europeu” ou a forma como o país “acolhe migrantes”.

A um ano das eleições europeias, o Evento Europeu da Juventude (EYE2023), em Estrasburgo, convidou mais de 10 mil jovens de várias nacionalidades a conhecerem o interior do Parlamento Europeu e a trocarem experiências com a União Europeia como ponto comum. Entre estes jovens, estavam cerca de uma centena de portugueses, a maioria já ligados a projetos europeus ou a áreas de estudo próximas das instituições europeias. “É como se fossemos um país muito grande dividido em países mais pequeninos, é muito giro ver essa união”, partilhou com o Expresso Leonor Jacob, de 26 anos, durante o primeiro dia do evento bianual que se dividiu pela passada sexta-feira e sábado, dias 9 e 10 de junho.

Mais União Europeia, menos assuntos nacionais

Apesar de reconhecerem a importância dos assuntos do dia-a-dia da política nacional, a maioria destes jovens eleitores não querem que as campanhas para as eleições europeias de 2024 sejam apenas uma continuação do debate político atual. “Existe a ideia de que as eleições europeias, a nível político, são uma espécie de “mid-terms” onde se testa a popularidade dos partidos para as [eleições] legislativas. Podemos interpretar assim, mas depois não existe um debate sério sobre a UE e como é que a podemos pressionar para fazer as coisas que Portugal precisa”, partilha com o Expresso Luís Marques, de 26 anos, presidente da Federação Nacional de Estudantes de Estudos Europeus.

Também Leonor Jacob repete a necessidade de os candidatos darem centralidade aos temas europeus e às diretivas europeias que têm “efeitos diretos” em Portugal. “Quero ver discutidas as eleições europeias e não a TAP ou outros assuntos nacionais que importam, mas que já são discutidos 365 dias por ano”, pediu a jovem natural de Almada que participou no projeto Próxima Geração que funciona como "acelerador de políticos”. Uma das queixas de Leonor Jacob, que identifica como uma das possíveis causas para os elevados níveis de abstenção, é a falta de explicações e relevância dadas aos eurodeputados e ao seu trabalho no Parlamento Europeu. E deixa uma sugestão para o futuro: “Gostava que existissem dias dedicados à UE e ao impacto dos membros do Parlamento Europeu em Portugal”.