Roberta Metsola desce a Baixa com Moedas, vai a Braga com Montenegro e tem “encontros com jovens” na próxima semana

Já se sabia que Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, iria participar no Conselho de Estado e no debate em plenário, na próxima sexta-feira, a convite de Augusto Santos Silva. Agora, sabe-se mais pormenores da sua agenda oficial para os dias 15 e 16 deste mês. No primeiro dia, terá um jantar com o primeiro-ministro. No segundo, além da passagem pelo plenário, irá descer a Baixa com Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, e terminar o dia em Braga, no Congresso da Juventude do Partido Popular Europeu, onde será recebida pelo presidente do principal partido da oposição, Luís Montenegro. Entre os dois dias em Portugal, Roberta Metsola escolheu ocupar grande parte da agenda com jovens, um dos públicos a quem tem dado maior atenção desde que ocupou a liderança do Parlamento Europeu no ano passado.

A revelação destes "encontros com jovens” aconteceu durante a passagem de Roberta Metsola pelo Evento Europeu da Juventude (EYE2023), em Estrasburgo, na passada sexta-feira. “Quando vou a Portugal cruzo-me com muitas pessoas pró-União Europeia que pedem avanços concretos à UE”, começou por partilhar com o Expresso durante uma breve ronda de perguntas de jornalistas. A “integração social”, o “impacto social e económico” da integração na UE ou o envolvimento dos “jovens portugueses na política” são preocupações que a presidente do Parlamento Europeu identificou nos portugueses. “Espero que estas sejam perguntas a que possa responder não só a partir de púlpitos e palanques, mas também através de encontros que terei com jovens”, revelou.