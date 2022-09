Quais os critérios do Governo no apoio aos media? Porque é acusado de falta de transparência? Oito perguntas e respostas sobre uma polémica

Em que consiste o apoio do Estado aos grupos de comunicação social?

O apoio do Estado aos media consiste na compra antecipada de espaço para campanhas publicitárias nos meios de comunicação social. Ou seja, em 2020, e como medida de emergência para mitigar o impacto negativo da covid-19 nos media, o Estado decidiu pagar antecipadamente as campanhas de publicidade institucional antes de elas se realizarem. E destinar, para o efeito, uma verba de 15 milhões de euros, com IVA à taxa de 23% incluído – o que, feitas as contas, significa que o Estado vai acabar por recuperar 2,8 milhões de euros em IVA.

