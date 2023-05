Gestor demitiu-se da TAP porque não tinha seguro e contrato público, Pedro Nuno e Leão invocaram razões pessoais

Esteve na TAP apenas por três meses, de onde saiu em outubro de 2021, por “motivos pessoais imprevisíveis”, segundo foi anunciado na altura por Pedro Nuno Santos e João Leão, os ministros da tutela na altura. Porém, sabe-se agora em maio de 2023, que tal renúncia teve justificação profissional: a discordância de João Weber Gameiro com as suas condições de trabalho, desde logo a não existência de um contrato de gestão para o exercício de funções de gestor público (obrigatório por lei, mas que não havia na TAP), e de um seguro para gestores com capital suficiente.

Na sua audição esta quinta-feira, 25 de maio, Weber Gameiro defendeu que aquelas eram “duas peças fundamentais” para administrar a TAP. João Weber Gameiro, que ocupou o cargo de diretor financeiro, entrou e saiu da TAP rapidamente. Esteve no cargo cerca de três meses, mais 15 dias de passagem de pasta e mais 15 dias de funções não executivas.

Segundo explicou, o contrato de gestão – que define quais os objetivos e metas, e eventuais prémios correspondentes – não estava assinado e o presidente da administração, Manuel Beja, desvalorizou com o facto de haver outras empresas públicas nessa situação. Na verdade, só a partir do fim do ano passado é que os contratos de gestão (que são obrigatórios à luz do Estatuto do Gestor Público) começaram a ser feitos no sector empresarial do Estado.

“Sabia da necessidade de serem celebrados contratos de gestão. Eu próprio levantei essa questão quando estávamos a findar o período de três meses. Porque perguntei. Caso não haja contrato de gestão, há risco de nulidade. Não estava preocupado com nulidade, mais com a eficácia do que eu assinasse”, justificou aos deputados.

Seguro era fundamental

Além disso, Weber Gameiro também sublinhou o nível de responsabilidades exigido a gestores de uma companhia aérea como a TAP, pelo que era preciso um seguro que os protegesse. “Para mim, era importante ter contrato de gestão, assim com seguro de directors and officers (D&O)”, disse. Antes havia, mas o que estava disponível era “diminuto”, “passou a ser muito difícil encontrar no mercado uma seguradora disponível a segurar a TAP”.

“As responsabilidades que podem advir para um administrador podem ser muito elevados, e não tem que ver com o seu salário, tem que ver inclusive com a sua própria situação. Imagine ter uma incidência sobre a lei de Nova Iorque, e que tem de contratar um advogado para o defender. São processos que exigem especialistas. Se estes seguros existem e se as empresas os usam, não é para serem generosas com os gestores”, explicou-se o antigo administrador da companhia aérea, que antes da TAP fez carreira na banca, inclusive no BBVA