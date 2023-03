Inspeção-Geral de Finanças descarta auditoria mais alargada à gestão da TAP

A TAP tem um custo de 3,2 mil milhões de euros devido ao plano de reestruturação acordado entre o Estado português e a Comissão Europeia, mas a Inspeção-Geral de Finanças (IGF) não tenciona fazer uma nova auditoria à companhia aérea para além daquela já realizada este ano, sobre a indemnização de 500 mil euros paga a Alexandra Reis. Os restantes atos de gestão não serão olhados por este organismo de auditoria.

“Uma auditoria especificamente determinada para avaliar a gestão da TAP não temos”, respondeu António Ferreira dos Santos, o inspetor-geral da IGF, na audição desta quarta-feira, 29 de março, na primeira das audições da comissão parlamentar de inquérito à companhia aérea.

Questionado pelo deputado do PSD Hugo Carneiro, o líder deste organismo que integra o Ministério das Finanças disse que não está a fazer nenhuma avaliação sobre o papel do acionista Estado (e portanto dos ministros do Governo socialista).

“Neste momento preciso não tenho qualquer intenção de desenvolver nenhuma auditoria sobre este aspeto”, disse, ouvindo do deputado que não seria desperdício de recursos averiguar a utilização dos 3,2 mil milhões de euros dos contribuintes na TAP.