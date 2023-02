Perto de uma centena de empresas quer testar semana de quatro dias

Trinta empresas era o número mínimo imposto pelo Governo para avançar com a experiência que permitirá testar a viabilidade e impacto económico da semana de quatro dias na economia nacional. No último dia do prazo definido para a manifestação de interesse (31 de janeiro), perto de 100 empresas - de todas dimensões, distintos sectores de atividade e regiões do país - estavam inscritas para integrar o projeto-piloto que estará no terreno no segundo semestre deste ano. A estimativa inicial do Executivo era que o projeto-piloto envolvesse, nesta primeira fase, um universo de 50 empresas. Mas a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, diz que nenhuma será desperdiçada.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler