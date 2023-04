BCP na Polónia com lucros de 54 milhões de euros no primeiro trimestre

O Bank Millennium, no qual o BCP tem uma participação de 50,1%, registou pelo segundo trimestre consecutivo resultados positivos, “após um período alargado de trimestres com resultados negativos”.

O banco registou um lucro de 54 milhões de euros até março (que compara com um prejuízo equivalente a 26,4 milhões de euros no mesmo período do ano passado), destacando-se o crescimento da margem financeira, que subiu “31% em termos homólogos e 1% no trimestre - excluindo o custo das moratórias de crédito denominadas em zlótis”, o que está ligado com o aumento das taxas de juro desde outubro de 2021.

Já as comissões líquidas caíram 9% face a igual trimestre de 2022, tendo os custos operacionais aumentado 7% face a igual período de 2022 e 11% no trimestre, muito embora tivesse sido “substancialmente abaixo do nível da inflação registada na Polónia”.

Segundo o comunicado enviado esta sexta-feira à CMVM “os proveitos operacionais aumentaram 77% em termos homólogos e 34% no trimestre”.

Um dos fatores mais positivos foi o aumento da margem, "apesar dos encargos elevados relacionados com a carteira de créditos denominados em francos suíços, que totalizaram 940 milhões de zlótis após impostos, ou seja 200 milhões de euros, incluindo a provisão adicional de 337 milhões de zlótis - 72 milhões de euros - , como foi comunicado a 5 de abril.