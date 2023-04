Riscos excessivos nos créditos em moeda estrangeira: Bank Millennium reforça provisões na Polónia

O conselho de administração do Bank Millennium, no qual o BCP tem uma participação de 50,1%, vai constituir provisões adicionais para riscos legais relacionados com a carteira de empréstimos hipotecários em moeda estrangeira nas contas do primeiro trimestre de 2023.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira o banco da Polónia dá nota de que nas contas trimestrais vai constituir provisões de 484 milhões de zlótis, ou seja 103 milhões de euros, destinados a cobrir “riscos legais relacionados com empréstimos hipotecários em moeda estrangeira originados pelo Bank Millennium”.

Ao mesmo tempo, o conselho de administração executivo do Bank Millennium informou o mercado de que “decidiu introduzir ajustes de conservadorismo na metodologia de cálculo destas provisões em antecipação a potenciais tendências negativas”. Esta provisão adicional ascende “a 337 milhões de zlótis (ou seja 72 milhões de euros) para os empréstimos originados pelo Bank Millennium”.

No total as duas parcelas ascendem a 175 milhões de euros. Uma soma significativa, que equivale a 85% do lucro anual que o BCP obteve em 2022, quando fechou o exercício com um resultado líquido positivo de 207,5 milhões de euros.

As provisões para os riscos do crédito hipotecário têm afetado o banco polaco do BCP há vários trimestres, estando relacionados com crédito à habitação concedido há mais de uma década e indexado ao franco suíço, mas que continua hoje a penalizar as contas do Bank Millennium.

No mesmo comunicado os responsáveis pelo banco do BCP na Polónia sublinham que o Bank Millennium terá no primeiro trimestre de 2023 um resultado líquido positivo.

“Atendendo aos resultados positivos do core business, ao ganho na transação comunicada no Current Report n. 7/2023 de 13 de fevereiro de 2023 do Bank Millennium e às provisões anteriormente mencionadas, o conselho de administração executivo espera que o banco tenha um resultado líquido positivo no primeiro trimestre de 2023 e similar ao reportado no quarto trimestre de 2022”, refere o BCP.

A 28 de abril o bando dará mais informações ao mercado sobre esta matéria e sobre os resultados dos primeiros três meses do ano..

No comunicado desta quarta-feira é ainda dito que serão também constituídas provisões adicionais de 43 milhões de zlótis (9,2 milhões de euros) para riscos legais relacionados com a carteira de crédito originada pelo Euro Bank, “mas sem impacto nos resultados líquidos”.