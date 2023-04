É oficial: pensões aumentam mais 3,57% em julho

No diploma, o Governo lembra que, somadas as três atualizações feitas até ao momento, “os pensionistas que receberam o complemento excecional beneficiaram de um apoio extraordinário que acresceu de forma efetiva ao valor das suas pensões, numa percentagem acumulada de 10,19 % nas pensões de valor igual ou inferior a duas vezes o valor do IAS, de 9,85 % nas pensões de valor superior a duas vezes o valor do IAS, até seis vezes o valor do IAS, e de 9,25 %, nas pensões de valor superior a seis vezes o valor do IAS, até 12 vezes o valor do IAS”.

A estes três aumentos juntar-se-á outro em janeiro de 2024, e que poderá somar em torno de mais 6% às pensões. Os valores exatos só serão conhecidos em novembro, quando houver dados atualizados da inflação e do crescimento económico.