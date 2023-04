Pensões sobem entre €10 e €200 em julho

Se tudo correr como planea­do, em julho a esmagadora maioria dos reformados vai ter a sua pensão novamente reforçada. O aumento é igual para todos — são mais 3,57% —, mas, em euros, depende do valor da reforma de cada um.

As contas que apresentamos são indicativas, feitas a partir das regras esta semana anunciadas, e concluem que alguém com uma pensão de €400 (no final de 2022) teve um aumento de €19 em janeiro e terá outro de €14,30 em julho. No outro extremo, um reformado com €5500 passou a receber mais €222 no início do ano e juntar-lhes-á mais €196,40. A subida aplica-se a todos os pensionistas da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações (CGA) com reformas até €5765,16, incluindo os que se reformaram apenas em 2022.