Pensões voltam a subir em torno de 6% em janeiro de 2024

Em janeiro de 2024 os pensionistas voltarão a ter uma atua­lização da sua pensão. Ainda é cedo para se ter uma ideia precisa de quanto poderá representar, mas, se a economia e a inflação não se desviarem muito das previsões do Governo, a maioria dos pensionistas poderá vir a receber um novo aumento na ordem dos 6%.

Além de ter anunciado o aumento das pensões em julho, António Costa garantiu também que em 2024 elas serão atualizadas pela regra geral. Esta fórmula, criada em 2006, faz depender a atualização daquilo que for o crescimento nos últimos dois anos e a inflação (sem habitação) no ano anterior. Ainda estamos longe de novembro, altura em que estes dados são conhecidos, pelo que as contas são meramente ilustrativas. Ainda assim, para se ter uma ideia, se a inflação for de 5,1% este ano e a economia crescer em torno dos 1,8%, os pensionistas do primeiro escalão (até sensivelmente €1000 por mês) terão um aumento em torno dos 6,2%. E.M. e S.M.L.