Conselheiro de Estado Marques Mendes pede “censura” de Centeno e Medina contra bancos

O conselheiro de Estado Luís Marques Mendes considera que o Banco de Portugal, liderado por Mário Centeno, e o Ministério das Finanças, encabeçado por Fernando Medina, deveriam fazer mais perante a banca para fazê-la subir os juros pagos nos depósitos dos portugueses.

“Acho que as autoridades de regulação, o Banco de Portugal, e financeira do país, o Ministério das Finanças, tinham o direito e o dever de ter palavra firme de censura perante esta situação”, defendeu Marques Mendes este domingo, 11 de junho, no seu comentário dominical na SIC.

Marques Mendes falava nos novos dados dos juros nos novos depósitos de particulares que, em abril, fixaram-se em 1,03%, o que representa metade da média da Zona Euro e a terceira taxa mais baixa da região. E mencionou o facto de os bancos se financiarem recebendo 3,25% no Banco Central Europeu, o que dá uma margem significativa entre as suas aplicações e as aplicações que concede aos particulares.

“É legal, mas acho imoral”, contestou o conselheiro de Estado que, embora assumindo que a banca “tem todo o direito de fazer o que faz”, e apesar de ter excesso de liquidez para o crédito que concede, deve ser alvo de censura.