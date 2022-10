Numa Europa em abrandamento, economia portuguesa foi das que mais cresceram no terceiro trimestre

Num contexto de claro abrandamento da economia europeia - penalizada pela guerra na Ucrânia, crise energética, elevada inflação, e subida dos juros pelo Banco Central Europeu (BCE) - a economia portuguesa foi das que mais cresceram no terceiro trimestre deste ano. O Produto Interno Bruto (PIB) avançou 4,9% em termos homólogos, número que superou as expetativas dos economistas, e ficou acima da média da zona euro e do conjunto da União Europeia (UE), e foi o mais elevado entre os países da UE para os quais já há dados disponíveis. Quando à variação em cadeia, ou seja, em relação aos três meses anteriores, o PIB avançou 0,4%, mais uma vez acima da zona euro e da UE, e o terceiro maior entre os Estados-membros para os quais já há dados disponíveis.

