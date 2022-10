PIB evita queda, mas estagna no terceiro trimestre

Um crescimento marginal ou uma queda também marginal. São estas as projeções dos economistas ouvidos pelo Expresso, sobre a evolução da economia portuguesa no terceiro trimestre deste ano face aos três meses anteriores, em antecipação aos dados que o Instituto Nacional de Estatística deve publicar na próxima segunda-feira. O Produto Interno Bruto (PIB) terá evitado uma queda no verão, mas sem conseguir crescer. E o cenário para os últimos três meses do ano é semelhante.

Os números para a evolução em cadeia (ou seja, em relação ao trimestre anterior) vão de uma queda de 0,5% (Católica-Lisbon), até um aumento de 0,3% (Millennium bcp), com o Santander a antecipar um recuo de 0,2%, enquanto BPI e ISEG esperam crescimento de 0,1%. A média sinaliza uma variação nula.