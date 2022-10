Governo volta a reunir-se com parceiros sociais. Costa quer fechar acordo de rendimentos durante o fim-de-semana

Cerca de uma semana depois de ter apresentado uma primeira versão para um acordo de rendimentos, e com várias reuniões bilaterais pelo meio, o Governo volta a reunir-se esta quinta-feira com os parceiros sociais, em sede de Concertação Social. A reunião está marcada para o final da tarde e tem como ponto único a pasta do acordo que se arrasta desde 2019. O Expresso sabe que a apresentação das linhas gerais da proposta de Orçamento do Estado para 2023, que será entregue no Parlamento já na próxima segunda-feira, deverá ficar fora desta reunião, com o primeiro-ministro, António Costa, focado em fechar o acordo de rendimentos durante o próximo fim-de-semana.

