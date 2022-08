A braços com o imbróglio do Twitter, Elon Musk vende em cinco dias 7 mil milhões de euros em ações da Tesla

Elon Musk, o fundador da Tesla, vendeu o equivalente a 7 mil milhões de dólares (cerca de 6,9 mil milhões de euros ao câmbio atual) em ações da construtora de veículos elétricos desde a última sexta-feira, de acordo com o "Financial Times" desta quarta-feira, 10 de agosto, citando uma nota aos mercados emitida na terça-feira pela empresa.

Segundo o jornal, a personalidade mais rica do mundo (de acordo com a lista da "Forbes" de 2022) aproveitou a recuperação do valor de mercado das ações da Tesla para liquidar o equivalente a 7 mil milhões de dólares. Isto depois de, em abril, Musk ter vendido ações da construtora que fundou, numa altura em que cotavam a um preço significativamente mais baixo, para encaixar 8,5 mil milhões de dólares (8,5 mil milhões de euros).

A venda ocorre numa altura em que Musk se prepara para enfrentar a administração do Twitter em tribunal, depois de se ter proposto a comprar a rede social num negócio avaliado em 44 mil milhões de dólares (43 mil milhões de euros) em abril.

Nessa altura, comprometeu-se a financiar do seu próprio bolso 33,5 mil milhões de dólares (33 mil milhões de euros) e arregimentou um grupo de investidores para pagar o resto. Vendeu, nesse mês, 8,5 mil milhões de dólares (8,3 mil milhões de euros) em ações da Tesla e do projeto espacial, Space X, recorda o "Financial Times".

Meses mais tarde, Musk viria a desistir do negócio alegando que o Twitter não lhe teria facultado informação relativa ao número de contas falsas, uma exigência que já tinha levantado problemas nas negociações. A administração da rede do pássaro levou Musk a tribunal e quer obrigá-lo a concluir o negócio, estando a primeira audiência marcada para outubro.

Entretanto, já criada uma almofada confortável para a eventualidade de ter de levar a compra a cabo (isto excluindo um acordo extrajudicial com a administração do Twitter, ou o pagamento da cláusula de mil milhões de dólares de penalização por rescisão antecipada) Musk já disse no Twitter que acabaram-se as vendas de ações da Tesla.