Orcas avistadas no Algarve são ‘turistas sazonais’

Elas andam aí há já muito tempo. Há uns 15 anos, pelo menos, que grupos de orcas são monitorizadas anualmente por investigadores portugueses e espanhóis. “Umas cinco famílias diferentes de orcas passam anualmente ao largo do Algarve a caminho do estreito de Gibraltar”, conta Sara Magalhães, bióloga marinha e proprietária de uma empresa marítimo-turística (Mar Ilimitado) que leva turistas a observar estes e outros animais marinhos ao largo de Sagres, no Barlavento algarvio.

Assim é porque estes cetáceos da família dos golfinhos “vão atrás dos atuns que desovam no Mediterrâneo e tornam-se sazonalmente residentes”, explica a bióloga.