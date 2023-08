Esta “Novela” saiu da Porta dos Fundos e entrou na Prime Video: o produto mais popular da televisão deu uma sátira distópica

A série de oito episódios fala sobre Isabel Padilha, uma argumentista que escreveu “Rebote do Destino”, uma novela brasileira que mistura uma família rica, traição, possível incesto e relações amorosas. Todos os pontos certos. Mas Isabel acaba enganada por Lauro Valente, seu mentor e executivo, que risca o seu nome dos créditos, colocando-se como autor principal.

Perturbada, acaba por entrar dentro da novela, tornando-se na protagonista principal, por acidente. O elenco é de luxo e bem conhecido: Miguel Falabella, Marcello Antony, Suzy Rêgo, Herson Capri ou Mónica Iozzi. Juntou-se à festa na direcção artística ainda João Falcão, peso pesado do audiovisual e do teatro no Brasil.