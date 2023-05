Greve dos argumentistas em Hollywood já fez estragos: talk-shows estão suspensos e sobrevivem com repetições

Não escrever, não rever, não apresentar ideias ou negociar com as mais de 350 empresas de cinema e televisão representadas pela Aliança de Produtores de Cinema e de Televisão (AMPTP) – são estes os termos da greve dos argumentistas que teve início esta terça-feira nos Estados Unidos (EUA) e que já está a ter consequências.

O próximo “The Tonight Show", de Jimmy Fallon, será uma repetição de um episódio de abril, noticia o “New York Times”, citando um comunicado emitido esta terça-feira pela National Broadcasting Company (NBC). Também o “Late Night", de Seth Meyers, cancelou um episódio no qual haveria uma entrevista com a atriz Rachel Weisz, substituindo-o por uma gravação de fevereiro.

Novos episódios de programas apresentados por Stephen Colbert e Jimmy Kimmel também foram suspensos. O “Saturday Night Live” cancelou um novo episódio agendado para o fim de semana, que seria apresentado por Pete Davidson, e o “The Daily Show” vai começar a apresentar episódios antigos a partir de terça-feira, noticia a CNN. É incerto quanto tempo vai durar esta interrupção: os programas vão apresentar repetições “até nova informação”, relata a NBC.

Seth Meyers, apresentador do programa noturno da NBC, sublinhou, que “isto não afeta apenas os argumentistas. Afeta toda a equipa incrível desses programas. E isso seria algo dramático para essas pessoas, especialmente tendo em conta a horrível pandemia pela qual acabámos de passar".

De acordo com o New York Times, se a greve se prolongar, os espetadores vão notar uma queda nas séries televisivas daqui a uns meses. No entanto, a indústria dos filmes, que normalmente trabalha com um a três anos de antecedência, apenas será afetada com uma eventual greve muito mais longa.

Dos salários à inteligência artificial

Pela primeira vez em 15 anos, o Writers Guild of America (WGA) – sindicato norte-americano que representa 11500 argumentistas de Hollywood – entra em greve, após as negociações com AMPTP terem falhado. Na greve de 2007, que teve mais de um mês de duração, a indústria audiovisual norte-americana teve um prejuízo de 2,1 mil milhões de dólares (1,91 mil milhões de euros) e 37 mil profissionais foram despedidos.