Câmara do Porto celebra centenário de Eugénio de Andrade e expõe 200 originais do poeta

A exposição “Eugénio de Andrade: A Arte dos Versos”, promovida pela Câmara Municipal do Porto (CMP), é inaugurada esta quinta-feira, pelas 17h, na Biblioteca Almeida Garrett, com a presença de Rui Moreira. A mostra assinala o centenário do nascimento do poeta e apresenta cerca de 200 originais do autor.

Os visitantes terão a oportunidade de ver, até 23 de abril e de forma gratuita, fotografias, postais, poemas manuscritos e datilografados, livros, bem como objetos pessoais de Eugénio de Andrade que integram as coleções do Museu da Cidade e da Biblioteca Pública Municipal.

A exposição apresenta parte do espólio editorial, audiovisual e fotográfico do poeta, nascido a 19 de janeiro de 1923, no Fundão.

“O espólio exposto atravessa diferentes fases e facetas da vida e obra de Eugénio de Andrade, poeta que fez da cidade do Porto a sua casa e inspiração para grande parte da sua obra”, enaltece a CMP em comunicado.

“Eugénio de Andrade: A Arte dos Versos” conta com a curadoria de Jorge Sobrado, diretor do Museu e Bibliotecas do Porto, e de Rita Roque. O aconselhamento científico ficou a cargo de Arnaldo Saraiva, amigo do poeta e grande investigador da sua obra.

A inauguração contará também com a primeira sessão do ciclo quinzenal “Leitores de Eugénio”, com Pedro Abrunhosa a ser o primeiro dos convidados para recitar poemas do autor.

Eugénio de Andrade morreu a 13 de junho de 2005, no Porto, cidade onde atracou e permaneceu durante mais de metade da sua vida.