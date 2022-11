Maior exposição de sempre sobre Maria Lamas na Gulbenkian

Quando Maria Lamas nasceu em 1893, ainda Portugal vivia numa monarquia, a jornalista e escritora viveu a Primeira República, resistiu ao Estado Novo e morreu em 1983, já depois da Revolução de Abril. Em janeiro de 2024 será motivo da maior exposição já realizada no país sobre o seu trabalho, com destaque para as fotografias que tirou entre sobre as mulheres portuguesas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler