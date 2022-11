Ativistas do clima atacam obra de Andy Warhol com latas de sopa Campbell's, por representar “consumismo enlouquecido”

Peças de arte moderna de Andy Wharol com as icónicas latas de sopa Campbell's surgiram vandalizadas na Galeria Nacional de Austrália, em Camberra, numa ação que foi assumida pelo movimento de ativistas climáticos Stop Fossil Fuel Subsidies.

Os manifestantes do movimento em prol do clima colocaram cola e fizeram alguns rabiscos de cor azul nas premiadas obras de Wharol expostas na galeria australiana, alegando serem um símbolo do “consumismo enlouquecido”, mas que não ficaram danificadas por se encontrarem protegidas com vidro.

Os próprios ativistas divulgaram imagens desta ação nas redes sociais, mostrando que as obras não ficaram danificadas. Segundo a Polícia australiana, a cola utilizada nesta ação “não era muito boa”, e foi removida facilmente, tendo os jovens em protesto conseguido sair da galeria antes de serem presos.