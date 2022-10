Duas ativistas antipetróleo atiraram latas de sopa de tomate contra um quadro de Vincent van Gogh na National Gallery

Esta manhã, na National Gallery, em Londres, duas ativistas atiraram latas de sopa de tomate contra um dos famosos quadros de girassóis pintados por Vincent van Gogh, avança a estação estatal britânica BBC.

As ativistas, que pertencem à organização Just Stop Oil [Parem com o Petróleo], colaram-se de seguida à parede adjacente à obra do pintor, natural dos Países Baixos, disse uma fonte da galeria à BBC.

"Os visitantes foram retirados da sala, e a polícia foi chamada", disse a mesma fonte. Mesmo tendo em conta que o quadro é protegido por um vidro, não foi imediatamente claro se teria ficado danificado. Contudo, a National Gallery garante que “há alguns danos menores na moldura, mas o quadro está ileso”.

Phoebe Plummer e Anna Holland, de 21 e 20 anos, respetivamente, foram presas no local e acusadas de danos criminais e invasão de propriedade privada, afirmou a Polícia Metropolitana de Londres.

No vídeo publicado pela Just Stop Oil no Twitter a exibir o ato de protesto, as ativistas questionam-se: “O que vale mais? A arte ou a vida? Vale mais do que a comida? Vale mais do que a justiça? Estão mais preocupados com a proteção de um quadro, ou com a proteção do nosso planeta e das nossas pessoas?”

A acompanhar a publicação, pode ler-se na legenda: “A criatividade e o brilhantismo humanos estão patentes nesta galeria, mas o nosso património está a ser destruído pela incapacidade do nosso Governo de agir sobre o clima e a crise do custo de vida”.

A mesma organização já tinha efetuado uma operação semelhante no mesmo local: no passado dia 5 de julho, colocou uma imagem em papel por cima da obra “O Hay Wain”, concluída em 1821 pelo pintor inglês John Constable. Uma paisagem campestre de um lago e um conjunto de árvores transformou-se assim numa visão apocalíptica do futuro, repleta de aviões e carros.

Esta foi só a mais recente manifestação de desagrado face às políticas ambientais do governo do Reino Unido, já que nas últimas duas semanas vários grupos ambientais têm organizado ações de desobediência civil diárias, incluindo bloqueios de estradas e atos de vandalismo em lojas emblemáticas de artigos de luxo, como a Harrods, no centro de Londres.

Nos últimos dias, já foram detidas mais de 100 ativistas ambientalistas. Entre eles estava uma cidadã portuguesa, filmada na passada sexta-feira, dia 9, a pegar em garrafas de leite e a despejar o seu conteúdo no chão e prateleiras das lojas Fortnum and Mason e Selfridges.

Citado pelo diário britânico The Guardian, um cidadão presente no local mostrou-se descontente com os métodos empregues pela Just Stop Oil, considerando-os contraproducentes perante os objetivos da organização: “Podem estar a tentar fazer com que as pessoas pensem sobre as questões, mas tudo o que acabam por fazer é irritar e enfurecer as pessoas”.

Texto de José Gonçalves Neves, editado por José Cardoso