Morreu Jô Soares

Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira, aos 84 anos. O humorista e escritor estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o fim de julho, informaram os seus assessores.

A causa da morte não foi divulgada. As cerimónias fúnebres serão reservadas à família e amigos.

O óbito foi lamentado por Flávia Pedras, ex-mulher de Soares, na rede social Instagram. "Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidado", pode ler-se na publicação que exalta vários dos sucessos profissionais do humorista.

"Assim, aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida", sublinha Flávia Pedras.

José Eugênio Soares nasceu em 1 de janeiro de 1938 no Rio de Janeiro. Foi humorista, apresentador de televisão, escritor, diretor e ator, explica o site brasileiro "G1". A sua carreira como apresentador começou no Sistema Brasileiro de Televisão com o programa “Jô Soares Onze e Meia”, emitido entre 1988 e 1999. Em 2000, o humorista iniciou aquele que se tornou seu programa mais famoso, o “Programa do Jô”, encerrado em 2016.