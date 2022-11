Grande exposição de fotografia de Maria Lamas abre no Museu do Neo-Realismo, em junho

Uma exposição de fotografia dedicada a Maria Lamas será inaugurada no Museu do Neo-Realismo, em junho de 2022, sendo seu comissário Jorge Calado, crítico de arte e colaborador do Expresso.

