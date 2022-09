Berlinale mostra comédia com filmes porno e máscaras na cara. É “Bad Luck Banging or Loony Porn”, de Radu Jude

Três horas após a projeção do novo filme de Dominik Graf, que é de fôlego, candidato sério ao Urso de Ouro, ficou a pena de nunca ter lido “Fabian – A História de um Moralista”, obra, tanto quanto se sabe uma das maiores, do alemão Erich Kästner. É assunto para resolver mal esta Berlinale acabe, desconheço se há dele edição portuguesa. Kästner (1899-1974) celebrizou-se pelos seus livros infantis e juvenis, um deles é “Emílio os Detectives”. Mas poucos o conhecem de “Fabian...” (que ganhou o subtítulo “Going to the Dogs” na versão inglesa) e desse romance de 1931 escrito em plena República de Weimar, obra premonitória - tal como o “Berlin Alexanderplatz” que Alfred Döblin publicou dois anos antes – dos tempos sombrios que estavam a chegar à Alemanha e ao resto do mundo com a escalada do Nacional-Socialismo. É uma crítica desesperada do seu tempo, espelho de um declínio moral e intelectual em que o herói se move.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler