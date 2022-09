Berlinale arranca com Hong Sangsoo a dizer adeus a uma história de amor

“Introduction”, título à parte, é um ótimo filme para abrir a 71ª Berlinale. Traz-nos o novo trabalho de um cineasta que se habituou a visitar Berlim e que o festival distinguiu na edição anterior com um prémio à realização, fez há pouco um ano, ainda a pandemia na Europa era só uma miragem. Este é também o mais recente capítulo de uma obra que se tornou definitivamente familiar entre nós desde a retrospetiva integral da Cinemateca no final de 2019 (“As Variações de Hong Sangsoo”) e a estreia, entre outros, de “A Mulher que Fugiu”, no início deste 2021, antes das salas voltarem a fechar as portas.

