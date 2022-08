Berlinale: filmes de Diogo Costa Amarante, Susana Nobre e Welket Bungué asseguram a representação portuguesa

No início da semana, Berlim já anunciara as secções paralelas do festival – Encounters, Panorama, Generation, Forum e Berlinale Shorts – onde serão apresentadas várias obras portuguesas. Diogo Costa Amarante volta a concorrer pelo Urso de Ouro das curtas-metragens com “Luz de Presença”, que tem no elenco Diana Neves Silva, João Castro, Gustavo Sumpta e Luís Miguel Cintra.

