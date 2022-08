Berlinale: Hong Sangsoo, Xavier Beauvois, Céline Sciamma e Radu Jude estão na Competição

O Festival de Berlim vai ter este ano uma edição em streaming entre 1 e 5 de março, só acessível a profissionais, e num formato em que todas as suas secções reduziram o número de obras que habitualmente apresentam. Não será a 71.ª edição desejada, mas sim a Berlinale possível, num ano em que o festival de cinema mais popular do mundo (tem uma audiência superior a 400 mil espectadores) quer reencontrar o público em condições normais numa segunda fase (à semelhança do que foi planeado por Roterdão), entre 9 e 20 de junho.

