Norah Jones: “A música pode ajudar a ultrapassar períodos complicados”

Quando lhe ligámos, Norah Jones estava no seu quarto, em Nova Iorque, lidando com “paciência” com um isolamento que dura há longas semanas. O novo disco, “Pick Me Up Off the Floor” (que a Blue Note edita sexta-feira, dia 12), fala sobre o desejo de “ligação humana”: um tema intemporal, diz esta fã das ruas e dos azulejos portugueses.

Como é que o isolamento a tem tratado? Como tem lidado com estas últimas semanas?

Tenho filhos pequenos, o que é uma distração simpática, mas também um desafio. Já têm telescola e os professores têm estado a mandar-nos material fantástico, mas nem todos os dias conseguimos fazer [os trabalhos de casa]. [risos] É difícil para os pais. Mas tenho estado bem. Sei que tenho muita sorte e sinto-me grata pela minha casa e pela vida que tenho. Esta situação é intensa mas faz com que nos sintamos agradecidos por termos o básico.

