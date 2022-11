Morreu o ator Filipe Duarte, aos 46 anos, esta sexta-feira de manhã, vitimado por um enfarte do miocárdio. A notícia foi confirmada ao Expresso pelo ator Sérgio Praia, com quem Duarte contracenou no filme "Variações".

Na película sobre a vida de António Variações, Duarte desempenhou o papel de Fernando Ataíde, dono da discoteca lisboeta Trumps.

Neste momento, encontrava-se a gravar a telenovela brasileira "Amor de Mãe", em exibição na SIC, depois de ter também integrado o elenco do filme "Nothing Ever Happened" de Gonçalo Galvão Teles, que se encontra em pós-produção.

Nascido em 1973 em Nova Lisboa, Angola, Filipe Duarte fez o curso de teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa e desenvolveu a sua carreira tanto nos palcos como na televisão e no cinema.

Antes de trabalhar com o realizador João Maia em "Variações" (2019), vimo-lo em filmes como "O Milagre Segundo Salomé" de Mário Barroso (2004), "Coisa Ruim" de Tiago Guedes e Frederico Serra (2006) ou "Os Imortais" de António Pedro Vasconcelos (2003).

No pequeno ecrã, participou nas séries "A Ferreirinha" (2004) e "Equador" (2008), entre outras, e em novelas como "Fúria de Viver" (2002) ou "Belmonte" (2013).