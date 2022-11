Líderes para a nova década: esta atriz representa uma geração

Sempre soube que podia ser o que quisesse e que a família não lhe faltaria nos momentos mais importantes, mesmo com os pais separados e cada um deles a viver numa costa diferente dos Estados Unidos. O suporte e a liberdade que lhe deram, mesmo com o pai à distância de uma viagem Los Angeles-Nova Iorque, terá sido o segredo para se tornar quem é hoje. E na voz que poderá ser no início da próxima década. Está a construí-la passo a passo, à mesma medida que a sua importância no mundo do entretenimento cresce.

Não se esconde nem se expõe demasiado. Fala abertamente sobre todos os temas, incluindo tanto os mais leves como os mais íntimos, sem deixar que lhe invadam a vida privada. Por exemplo, poucas foram as palavras sobre a sua relação com a cantora e também atriz Janelle Monáe. Tessa sabe estabelecer limites como poucos e é cada vez mais respeitada dentro e fora do meio artístico. Não só pelo seu trabalho como pela forma como lida com questões relacionadas com a sexualidade e o racismo.

