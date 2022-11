Líderes para a nova década: Este será o futuro do gato (que voltou para casa)

Dizem-nos os arautos que ser comediante é uma profissão de alto risco, pois o sucesso que suscita ser o humorista eleito da corte pode ser tão intenso e inebriante quanto o seu desgaste vertiginosamente rápido. Não será certamente este o caso de Ricardo Araújo Pereira.

RAP é um corredor de fundo. Começou em 1997 a colaborar com as Produções Fictícias — à época a maior fábrica de escrita e produção de humor —, onde entrou logo pela porta grande, a escrever sketches para Herman José, outro grande comediante e um dos seus maiores ídolos. Tinha então 23 anos. Seis anos depois, na SIC Radical, deu a cara como protagonista do “Gato Fedorento” e tornou-se rapidamente na incontornável referência do humor contemporâneo nacional.

