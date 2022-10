“Não temo a violência porque o que eles querem é o medo”: Gregório Duvivier reage ao ataque à sede do Porta dos Fundos

Depois de uma petição para cancelar o especial de Natal e de uma convocatória para uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a sede do ‘Porta dos Fundos’ foi atacada na terça-feira à noite com cocktails molotov. Em declarações ao Expresso, Gregório Duvivier, o ator que interpreta o papel de Jesus gay, diz que não se trata de “obra de poucos malucos”.

“Muita gente estava a sugerir que isto acontecesse, que estava ameaçando [este cenário]”, começa por dizer ao Expresso. “As pessoas na Internet, no Congresso… Houve deputados falando que seria bem-vindo que isto acontecesse. Depois de ter acontecido, continuam a dizê-lo. Há deputados, como o sargento Fahur e outros do tipo, que estão comemorando o atentado.”

O sargento Fahur tem mais de meio milhão de seguidores e como publicação no topo da sua página no Twitter tem a seguinte frase: “Bandido bom é bandido no colo do capeta”. Depois do ataque à sede do ‘Porta dos Fundos’, em Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o deputado federal mais votado do Paraná escreveu naquela rede social: “Produtora do Porta dos fundos foi atacada com coquetéis molotov nessa madrugada no Rio de Janeiro. Liberdade de expressão??”; e ainda “Explodiram a porta dos fundos. Foda-se”.

“É um ódio que vem sendo alimentado há muito tempo na política, no Congresso, na câmara e também na Internet, claro, por líderes conservadores”, continua Duvivier. “Eu não temo a violência porque o que eles querem é o medo. O grupo [‘Porta dos Fundos’], claro, já está a tomar medidas de segurança com a polícia. A polícia está a investigar quem foi e está a tomar as medidas possíveis. Estamos em pleno Natal, a empresa não tinha ninguém a trabalhar naquele momento, então ninguém foi ferido. O vigia estava lá, mas do lado de fora, não foi ferido pelo fogo e foi ele quem conseguiu apagá-lo.”

Há um vídeo a circular nas redes sociais que mostra alegadamente o momento do ataque ao edifício e as consequentes chamas. A primeira versão dizia que se tratou de um ataque com dois cocktails molotov, algo que este vídeo contraria, pois é possível verem-se pelo menos três homens encapuzados a lançar aquelas armas incendiárias. O tal vídeo começa com uma declaração de um grupo que reivindica o ataque.

Na quarta-feira passada, Gregório Duvivier deu uma entrevista ao Expresso onde abordou a polémica do especial de Natal do 'Porta dos Fundos': ver AQUI.