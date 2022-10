Sede do Porta dos Fundos atacada com dois cocktails molotov: "Não nos vão calar! Nunca!"

A sede do ‘Porta dos Fundos’, um programa de comédia brasileiro, foi atacada na noite de terça-feira com dois cocktails molotov. Este ataque acontece na sequência do polémico especial de Natal, disponível na Netflix.

O edifício, onde está localizada a produtora do ‘Porta dos Fundos’, está situado no Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação de que se trataram de dois cocktails molotov foi avançada pela assessoria do grupo de humoristas, conta o “G1” do Globo. Os visados dizem que, caso não houvesse segurança no local, o prédio corria risco de ter sido consumido pelas chamas. O “G1” revela ainda que houve somente danos materiais, nomeadamente no quintal e na receção.

Fabio Porchat, um dos protagonistas do ‘Porta dos Fundos’, recorreu ao Twitter para publicar a notícia e escreveu “Não vão nos calar! Nunca! É precisar estar atento e forte”.

Na quarta-feira passada, o Expresso entrevistou Gregório Duvivier, outro dos protagonistas do grupo, onde admitiu que não esperavam ofender tanto com o retrato de um Jesus gay: “Não imaginámos que em 2019, quase 20, isso fosse causar tanto furor o Brasil”.

Para além de uma petição circular a pedir o cancelamento do especial de Natal, alguns deputados convocaram o grupo de humoristas para uma Comissão Parlamentar de Inquérito.

“A laicidade [no Brasil] não tem o mesmo compromisso que em Portugal, que não tem, por exemplo, uma bancada evangélica”, explicou então Duvivier. “Não tem, que eu saiba, nenhum pastor deputado. Ou padre. Não tem figuras religiosas dentro do parlamento. O Brasil tem mais de uma centena, diria. Existe um lobby evangélico muito, muito forte, pessoas que votam com uma bíblia na mão. É um Estado laico, claro, mas com sérios problemas na compreensão do que é a laicidade. A separação do Estado da igreja é algo que ainda não chegou ao Brasil.”

Sobre o episódio que causou tanta polémica, e agora um ataque à sede do ‘Porta dos Fundos’, Gregório Duvivier resumiu assim: “É uma fábula cristã sobre a revelação da vocação de Jesus. É um momento em que Jesus percebe e é dito qual é a sua vocação. É bom lembrar que a Bíblia não fala de Jesus até aos 30 anos. Não sabemos o que aconteceu na vida dele até lá. Só tem sobre os apócrifos. O que aconteceu na vida de Jesus até aos 30 anos? Algo aconteceu. O filme fala desse momento. Que aconteceu no deserto? Sabemos que ele foi tentado, mas por quem? O especial de Natal propõe algumas respostas para essas perguntas”.

