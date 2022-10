Retrato do dia: 16 detenções num país solidário, com 2060 infetados, e um ministro das finanças "focado"

Portugal soma 2060 infetados, informou a Direção-Geral da Saúde (DGS), que atualizou o balanço relativo à covid-19, referindo o registo de 23 mortos e 14 casos de pacientes recuperados.

Da DGS ficou outro alerta. O da possibilidade de existirem no país mais regiões com transmissão comunitária, como Ovar.

Na linha da frente do combate, os profissionais de saúde não escapam à infeção. No total, 165 profissionais de saúde estão doentes, dos quais 82 médicos, 37 e mais 46 pessoas de outros grupos profissionais, incluindo assistentes operacionais e técnicos. O total representa cerca de 8% das infeções confirmadas.

Com o país a adaptar-se à circunstância de viver em estado de emergência, 16 pessoas foram detidas por desrespeitar as regras a que todos estamos obrigados por estes dias. Um dos últimos dos casos foi um homem na Amadora que recusou fechar o bar.

Em matéria de prevenção e combate à pandemia, somaram-se novos passos. Por um lado, a tutela autorizou a ativação do plano de emergência distrital do Porto, por outro, o secretário de Estado da Saúde assegurou que o Serviço Nacional de Saúde está a “aumentar a capacidade de testagem”. De acordo com os números divulgados por António Lacerda Sales, o serviço tem, neste momento, capacidade para fazer 2500 testes diários, a que se juntam 1500 no privado.

O sector da saúde privada foi mesmo chamado a ajudar o SNS, e os três maiores grupos hospitalares portugueses estão prontos para internar e tratar doentes infetados. Entre os hospitais CUF, Luz e Lusíadas há 432 camas disponíveis.

Mobilizadas pelo Governo foram as 16 pousadas da Fundação Inatel espalhadas pelo país. O Executivo precisa que estejam disponíveis “para tudo o que se revelar necessário durante o estado de emergência”.

Outra notícia do dia: há uma bolsa de voluntários à qual os lares podem recorrer para reforçar as suas equipas, anunciou o secretário de Estado da Saúde. Os lares “inspiram preocupação”, admitiu - os responsáveis dizem ser impossível cumprir o que lhes é pedido.

Quanto a Mário Centeno, o ministro das Finanças garantiu ter assumido um cargo em que está “totalmente focado". Disse-o à saida da reunião com o Presidente da República em Belém, para assegurar também que se as recomendações sanitárias forem cumpridas e se se conseguir conter a crise na Saúde, poderá haver - a partir do terceiro trimestre - hipótese de ser "retomar a normalidade".

Já este noite, o primeiro-ministro garantiu que não falta nada. Um retrato diferente do que vai chegando pela voz dos profissionais de saúde no terreno. Costa também reconheceu que "não há bóias que nos ajudem num tsunami.

Repetem-se iniciativas solidárias. A Fundação Gulbenkian anunciou a criação de um fundo de emergência de 5 milhões de euros. Esta segunda-feira também, as 12 escolas do Turismo de Portugal anunciaram a suspensão das propinas, informando também que estão a preparar 2500 refeições por dia para dar aos mais carenciados. Ao Hospital de Gaia, que pediu batas e máscaras, a comunidade aderiu e acrescentou a oferta de bolos e fruta.

Informação dada pelas Forças Armadas: há 305 operacionais em isolamento



Face ao encerramento das escolas, foi anunciado que os pais de crianças até três anos têm apoio garantido durante as férias escolares

No plano dos apoios financeiros, há vozes políticas a pedir atuação da banca. Mário Centeno diz que haverá novidades esta semana no apoio que os bancos podem dar nas prestações dos empréstimos e os grandes bancos já têm medidas para conter a crise