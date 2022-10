Covid-19. Forças Armadas têm 305 operacionais em isolamento e seis infetados

As Forças Armadas Portuguesas (FFAA) têm 305 operacionais em isolamento por causa da pandemia de covid-19. Destes, 302 pertencem ao pessoal dos Quadros das FFAA, dois são alunos dos estabelecimentos de ensino das FFAA e um é estrangeiro.

Segundo a newsletter da Direção de Saúde da Força Aérea, divulgada esta segunda-feira e com dados relativos à véspera, há um total de seis infetados, dois hospitalizados, 307 indisponíveis e 138 recuperados.

Quanto a casos suspeitos, há um total de 275 que permanecem sob vigilância e quatro cujas suspeitas de infeção foram validadas.

Nas últimas 24 horas, a Direção-Geral da Saúde (DGS) contabilizou mais 460 infetados por covid-19 e mais nove mortes face ao balanço anterior. O número de recuperações também subiu em nove pessoas, sendo agora 14 as que contraíram o novo coronavírus e recuperaram.

O novo balanço tem um total de 2.060 infetados no país, uma subida de perto de 29%, e 23 vítimas mortais (nove na região Norte, cinco na região Centro, oito na região de Lisboa e uma no Algarve). Do total de doentes, há 201 internados, 47 dos quais nos cuidados intensivos.

Segundo a DGS, 1.402 pessoas aguardam o resultado de teste laboratorial e mais de 10 mil (10.212) deram negativo nas análises à covid-19.